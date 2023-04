Negò la divinità di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negò la divinità di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIO

Significato/Curiosita : Nego la divinita di Gesu I fratelli di Gesù sono menzionati in alcuni brani del Nuovo Testamento e in alcuni scritti di autori cristiani successivi. Ario (in latino: Arius; Libia, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo Concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Negò la divinità di Gesù : negò; divinità; gesù; Un negozio con i carrelli; _ center, catena di negozi per il fai da te; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi; Un negozio che offre cibi da portar via; Indicano i negozi; divinità nordiche; Antiche divinità scandinave; Grande divinità egizia; Terribile divinità fenicia; divinità scandinave che dimoravano nell Asgard; Lago più volte ricordato nella vita di gesù ; Narrano la vita di gesù e la sua predicazione; Per timore abbandonò gesù ai suoi accusatori; Cosi è detto gesù ; gesù vi mutò l acqua in vino;

Cerca altre Definizioni