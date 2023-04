La definizione e la soluzione di: Si nasconde in un rebus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRASE

Significato/Curiosita : Si nasconde in un rebus

Cruciverba e rebus e montalbano leggicchia un romanzo di simenon, quando è inopinatamente costretto a recitare la parte alla bruce willis in un film americano... Stai cercando altri significati, vedi frase (disambigua). la frase (il termine deriva dal greco fs ("frase", "locuzione", "espressione", "stile",... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

