Mosè guidò quello degli Ebrei dall Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mosè guidò quello degli Ebrei dall Egitto.

Soluzione 5 lettere : ESODO

Mose guido quello degli ebrei dall egitto

Copto: , mose; ge'ez: , musse) fu per gli ebrei il rav per antonomasia (moshé rabbenu, mosè il nostro maestro), e tanto per gli ebrei quanto per i... Utilizzi: esodo – dipinto di marc chagall esodo – secondo libro della torah ebraica e della bibbia cristiana esodo – evento descritto nel libro dell'esodo esodo...