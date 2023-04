Moltitudine di rivoltosi - Cruciverba

Apocalypse Now è un film del 1979 diretto da Francis Ford Coppola.

Il Khanato dell'Orda d'Oro (in mongolo: , traslitterato Altan Ord; in kazako: , traslitterato: Altyn Orda; in tartaro , traslitterato Altin Urda) o Ulug Ulus (letteralmente il "Grande Stato" in turco) fu un khanato, cioè un grande regno, in origine mongolo e successivamente turchizzato fondato nel XIII secolo come regione amministrativa nord-occidentale dell'Impero di Genghis Khan. Quando quest'ultimo si frammentò dopo il 1259, l'Orda d'Oro divenne un khanato autonomo a tutti gli effetti. È altresì conosciuto come Khanato Kipchak o come Ulus di Joci.