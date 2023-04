Misure per la birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINTE

Significato/Curiosita : Misure per la birra

la birra è una bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. tra le... De pinte è un comune belga di 10.216 abitanti, situato nella provincia fiamminga delle fiandre orientali. gli abitati confinanti sono: (a) sint-denijs-westrem... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

