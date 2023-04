La Minerva greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Minerva greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATENA

Significato/Curiosita : La minerva greca

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi minerva (disambigua). minerva (in latino: minerva) è la divinità romana della lealtà in lotta, delle virtù... Vedi atena (disambigua). disambiguazione – "pallade atena" rimanda qui. se stai cercando il dipinto di klimt, vedi pallade atena (klimt). atena (in attico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

