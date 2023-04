Mediobanca in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mediobanca in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MB

Significato/Curiosita : Mediobanca in Borsa Mediobanca S.p.A. (per esteso Mediobanca Banca di Credito Finanziario) è un istituto di credito italiano fondato nel 1946 per iniziativa di Raffaele Mattioli (allora presidente della Banca Commerciale Italiana che ne fu promotrice insieme con il Credito Italiano) e di Enrico Cuccia (che ne fu il direttore generale dalla fondazione al 1982). Sigle Motherboard – scheda madre

– scheda madre Medicinae Baccalaureus o Bachelor of Medicine – titolo accademico

o – titolo accademico Mercedes-Benz – casa automobilistica tedesca

– casa automobilistica tedesca Mezzo busto – tipo di piano di inquadratura

Milton Bradley Company (MB Giochi) – editore di giochi da tavolo statunitense

(MB Giochi) – editore di giochi da tavolo statunitense Mountain bike Codici MB – codice vettore IATA di Execaire, MNG Airlines, MAK Murmansk Aircompany

MB – codice FIPS 10-4 della Martinica

MB – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Monza e Brianza (Italia)

MB – codice ISO 3166-2:CA di Manitoba (Canada)

MB – codice ISO 3166-2:CF di Mbomou (Repubblica Centrafricana)

MB – codice ISO 3166-2:LY di Al Marqab (Libia) Informatica .mb – estensione e formato file di Maya

Mb – simbolo del megabit

MB – simbolo del megabyte Musica M.B. – pseudonimo di Maurizio Bianchi, musicista power electronics italiano. Altro MB – targa automobilistica di Monza e Brianza (Italia)

mb – abbreviazione comunemente usata per millibar (il simbolo corretto è mbar )

) Mb – abbreviazione comunemente usata per megabar (il simbolo corretto è Mbar )

) MB – abbreviazione comunemente usata in medicina per membrana basale

MB – targa automobilistica di Miesbach (Germania)

MB – sigla degli aeroplani della Aermacchi progettati da Ermanno Baiocchi (dalle iniziali Macchi-Baiocchi)

MB – sigla degli aeroplani della Société des Avions Marcel Bloch (dalle iniziali di Marcel Bloch)

Honda MB – motocicletta della Honda

– motocicletta della Honda Willys MB – storico modello di Jeep Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

