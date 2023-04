Un meccanismo nella fase delle indagini preliminari di un processo - Cruciverba

Le misure cautelari sono disciplinate dal Libro IV del codice di procedura penale italiano, e si sostanziano in limitazioni di libertà personale. Sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità , condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge. Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali.

L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano previsto e disciplinato dall'art. 392 del codice di procedura penale italiano. Consiste in un'udienza che si svolge in camera di consiglio (senza la presenza del pubblico), che ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari, purché pertinente e rilevante ai sensi dell'art. 190 c.p.p. Lo scopo è dunque quello di assumere una prova in una fase pregressa rispetto a quanto accade normalmente, non essendo possibile attendere sino al dibattimento. Le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, quelle di tipo dichiarativo sono assunte tramite un esame incrociato. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice incaricato nel dibattimento.