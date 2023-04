Max _, conduttore TV - Cruciverba

Max Laudadio, all'anagrafe Massimiliano Laudadio (Pistoia, 30 agosto 1971), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e attore teatrale italiano, noto per essere un inviato di Striscia la notizia.

Il termine Giusti fra le nazioni (in ebraico: , Chasidei Umot HaOlam) è stato utilizzato, dopo la seconda guerra mondiale, per indicare i non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. È inoltre un'onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem fin dal 1962, a tutti i non ebrei riconosciuti come "Giusti".