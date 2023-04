Materiale per imballaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARTONE

Significato/Curiosita : Materiale per imballaggi

Spina, ossia senza imballaggi. alcuni artisti riutilizzano gli imballaggi per creare opere d'arte. altre persone li riutilizzano per altri scopi rispetto... Stai cercando una trattazione sui cartoni animati giapponesi, vedi anime. un cartone animato, anche abbreviato in cartone, o più raramente disegno animato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

