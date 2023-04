Magazzini per il foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magazzini per il foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Significato/Curiosita : Magazzini per il foraggio

Sottofamiglia betoideae. ne esistono diversi tipi: da zucchero, da orto, da foraggio destinate all'alimentazione del bestiame. la bieta fa la sua comparsa già... Vedi silo (disambigua). disambiguazione – "silos" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi silos (disambigua). un silo, dal greco antico s... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Magazzini per il foraggio : magazzini; foraggio; Porta su e giù i clienti nei grandi magazzini ; Il generale francese di grandi magazzini parigini; Le vendite nei grandi magazzini ; magazzini per foraggio; Riempimenti di magazzini con merci da vendere; Botola usata per calare foraggio nella mangiatoia; Una leguminosa esotica coltivata come foraggio ; Il raccolto del foraggio ; Recipienti col foraggio per il bestiame; Magazzini per foraggio ;

Cerca altre Definizioni