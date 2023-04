Il Luigi celebre librettista - Cruciverba

Il tabarro è un'opera in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Adami tratto da La houppelande di Didier Gold. Fa parte del Trittico. La prima assoluta ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York, dove fino al 2009 ha avuto 80 rappresentazioni. Tra gli interpreti della prima, il tenore Giulio Crimi nel ruolo di Luigi, Claudia Muzio come Giorgetta, Luigi Montesanto come Michele ed Angelo Badà come Tinca.

Luigi Illica (Castell'Arquato, 9 maggio 1857 – Castell'Arquato, 16 dicembre 1919) è stato un commediografo e librettista italiano.