Un locale che offre cibi pronti da portar via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale che offre cibi pronti da portar via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAKEAWAY

Significato/Curiosita : Un locale che offre cibi pronti da portar via Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Takeaway è un film del 2021 diretto da Renzo Carbonera. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un locale che offre cibi pronti da portar via : locale; offre; cibi; pronti; portar; Ente che promuove il turismo locale ; Il locale in cui fermenta il mosto; Salottino riservato in un locale pubblico; Un locale in cui si fatica a scambiare due parole; locale per vedersi; offre accesso a Internet; offre trattamenti antistress; Un negozio che offre cibi da portar via; Sfugge a chi soffre ; Ne soffre chi ha paura dei luoghi chiusi; Allungano la vita ai cibi ; Un negozio che offre cibi da portar via; La crostina sui cibi al forno; In mezzo ai cibi ; Un avversario irriducibi le; Alimenti pronti al consumo; La moda degli abiti pronti ; pronti per la guerra; pronti a sacrificarsi; Edifici già pronti ; Il modo di comportar si; Può portar e in garage; Chi lo accetta, deve portar lo a termine; Un negozio che offre cibi da portar via; portar e un azienda in Borsa;

Cerca altre Definizioni