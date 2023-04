Livellare il terreno - Cruciverba

Il livellario era il soggetto in cui favore veniva disposta la concessione del contratto agrario di livello. Il livello è un contratto agrario, diffuso dal Medioevo agli inizi dell'Ottocento, per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni.

Ivanoe Bonomi (Ivànoe Bonòmi, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[i'vanoe bo'nmi]; Mantova, 18 ottobre 1873 – Roma, 20 aprile 1951) è stato un avvocato, giornalista e politico italiano.