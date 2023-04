Leggera tela per camicie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggera tela per camicie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POPELINE

Significato/Curiosita : Leggera tela per camicie La tela olona è un tipo di tessuto grezzo, pesante e molto resistente ad armatura a tela con riduzione molto fitta. Un tessuto analogo, questa volta realizzato con filati più leggeri, è conosciuto come tela olonetta od Olona leggera. Il popeline è un leggero tessuto di cotone di mano fresca e asciutta, lucido, compatto anche se morbido. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

