Lo lancia il tenore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lancia il tenore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACUTO

Significato/Curiosita : Lo lancia il tenore

La lancia augusta è un'automobile che fu prodotta dalla lancia tra il 1933 e il 1936. la data di giovedì 24 ottobre 1929 per molti oggi significa ben poco... Suono acuto – in acustica, suono di frequenza elevata angolo acuto – in geometria, angolo minore di 90° acuto – comune italiano in provincia di frosinone...