Judo senza pari - Cruciverba

Il Judo (in kanji: ( ju, yawara, gentilezza, adattabilità, cedevolezza, morbidezza) e ( do, michi, via); traducibile come via dell'adattabilità, o via della gentilezza;) è una disciplina olimpica basata sull'arte marziale Judo.

Sigle

Julian Day – giorno giuliano

– giorno giuliano Juris Doctor – titolo accademico statunitense

Codici

JD – codice vettore IATA di Japan Airlines Domestic

– codice vettore IATA di Japan Airlines Domestic JD – codice ISO 3166-2:SO di Jubbada Dhexe (Somalia)

Mineralogia

Jd – abbreviazione di jadeite

Musica

Jaydee – disc jockey olandese

– disc jockey olandese Jay Dee – rapper statunitense

– rapper statunitense JD – Pseudonimo con cui viene indicato il rapper italiano Dargen D'Amico

Personaggi

J.D. – personaggio della sit-com Scrubs - Medici ai primi ferri.