Jeff ricercato artista contemporaneo - Cruciverba

Céline Marie Claudette Dion (Charlemagne, 30 marzo 1968) è una cantante canadese.

Jeffrey Koons, più semplicemente conosciuto come Jeff Koons (York, 21 gennaio 1955), è un artista statunitense noto per le sue opere di gusto kitsch, che illustrano ironicamente l'american way of life e la sua tendenza al consumismo. Viene inoltre considerato un'icona dello stile neo-pop e riconosciuto fra gli artisti più ricchi del mondo.