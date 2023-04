Li interpreta l egittologo - Cruciverba

L'isola dei famosi è la versione italiana del reality show Celebrity Survivor, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson ideata da Charlie Parsons nel 1997. La versione italiana è stata trasmessa su Rai 2 dal 19 settembre 2003 al 5 aprile 2012, mentre dal 2 febbraio 2015 il programma viene trasmesso su Canale 5.

I geroglifici egizi sono i segni scolpiti che compongono il sistema di scrittura monumentale utilizzato dagli antichi Egizi, che combinano elementi logografici, sillabici e alfabetici. L'uso di questo tipo di scrittura era riservato a monumenti o qualsiasi oggetto, come stele e statue, concepiti per essere eterni; la scrittura corrente e quotidiana in Egitto era quella ieratica.