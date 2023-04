La invoca il tormentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La invoca il tormentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PACE

Significato/Curiosita : La invoca il tormentato

Quali si baceranno per la prima e unica volta in tutto il romanzo. egli sente che lontano da lei è come essere in una tomba e invoca l'aiuto della divinità... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pace (disambigua). la pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche...