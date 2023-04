Iniziali di Marzullo - Cruciverba

Il campo di concentramento di Auschwitz (in tedesco Konzentrationslager Auschwitz, abbreviato KL Auschwitz o anche KZ Auschwitz) è stato un vasto complesso di campi di concentramento e di sterminio situato nelle vicinanze della cittadina polacca di Oswiecim (in tedesco chiamata Auschwitz). Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1944, vi furono sterminati più di un milione di prigionieri, in gran parte ebrei. ...

Sigle

Game Maker

Game master – master nel gioco di ruolo

– master nel gioco di ruolo General manager

General Motors – azienda automobilistica statunitense

– azienda automobilistica statunitense Genio militare

Giovani Marmotte

Guardiamarina – grado degli Ufficiali della Marina Militare

Codici

GM – codice vettore IATA di Air Slovakia

GM – codice FIPS 10-4 della Germania

GM – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Gambia

Informatica

.gm – dominio di primo livello del Gambia

Musica

Gm – accordo musicale di Sol minore secondo la notazione inglese

GM – singolo discografico dei Prozac+ estratto dall'album Acido Acida del 1998

Targhe automobilistiche

GM – sigla automobilistica internazionale di Guam

GM – targa automobilistica di Gmunden (Austria)

GM – targa automobilistica di Oberbergischer Kreis (Germania)

GM – targa automobilistica di Gornji Milanovac (Serbia)

Altro