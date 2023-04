Inclinato, dedito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inclinato, dedito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTATO

Significato/Curiosita : Inclinato dedito

Comune di frosinone - ascensore inclinato, l'impianto è in funzione ^ frosinone, pericolo frana chiuso l'ascensore inclinato servizio sostitutivo con le navette... Of music notation (1996) ^ grove 2001, portato. grove 2001, bow, §ii, 3. bowstrokes after c1780, (iii) portato. ^ grove 2001, bow, §ii, 3. bowstrokes...