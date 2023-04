Incassa l assegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incassa l assegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTATORE

Significato/Curiosita : Incassa l assegno L'assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) ordina alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo (beneficiario) una somma di denaro esattamente determinata nel titolo stesso. Portatore – mestiere storico

– mestiere storico Portatore – fiume del Lazio Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

