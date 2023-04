Importante porto della Cina - Cruciverba

La Repubblica Popolare Cinese (T, S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (T, S, ZhongguóP; lett. "Paese ...

Canton ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kan'tn/; dal portoghese Cantão), nota anche come Guangzhou (in cinese T, S, GuangzhouP), è la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo della provincia del Guangdong (). La parola Canton deriva da una traslitterazione in lingua francese della denominazione portoghese di Cantão. Situata non lontano da Hong Kong, Canton è inoltre al centro della "megacittà del delta del Fiume delle Perle", la più grande conurbazione metropolitana del mondo che conta 46,5 milioni di abitanti.