Il Guinness fra gli interpreti di Guerre stellari - Cruciverba

Guerre stellari (Star Wars), successivamente rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars: Episode IV - A New Hope), è un film del 1977 scritto e diretto da George Lucas e prodotto dalla Lucasfilm, il primo della fortunata saga cinematografica fantascientifica space opera di Guerre stellari.

Alexander Rae Baldwin, detto Alec (Amityville, 3 aprile 1958), è un attore, attivista e comico statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi e nomination tra cui tre Emmy Awards, otto Screen Actors Guild Awards, tre Golden Globe, una nomination al Tony Award al miglior attore protagonista in un'opera teatrale per il suo lavoro a Broadway e una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per The Cooler.