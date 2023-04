Lo è il gruppo che dà voto unanime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il gruppo che dà voto unanime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPATTO

Significato/Curiosita : Lo e il gruppo che da voto unanime

Anche lo studente che non ha raggiunto un numero congruo di valutazioni deve essere comunque scrutinato. al momento di esprimere il voto finale che andrà... Disambiguazione – "compatto" rimanda qui. se stai cercando il cannone della oto melara, vedi otobreda 127/54 compatto. in matematica, in particolare in...