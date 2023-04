Un gruppo di barbari armati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di barbari armati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORDA

Significato/Curiosita : Un gruppo di barbari armati

Il cammino, il gruppo si inoltra in un bosco dove il cavaliere salva una giovane promessa sposa, matelda, dalle grinfie di avidi barbari che hanno massacrato... Il khanato dell'orda d'oro (in mongolo: , traslitterato altan ord; in kazako: , traslitterato: altyn orda; in tartaro , traslitterato...