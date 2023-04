Governavano dal Palazzo Ducale - Cruciverba

Braunschweig (in tedesco , in basso tedesco: Brunswiek; in inglese e francese: Brunswick, forma usata anche in italiano; in lingua latina Brunsviga) è una città extracircondariale tedesca di 248 823 abitanti, situata nel Land della Bassa Sassonia. È la seconda città della regione dopo la capitale Hannover.

Per oltre millecento anni, dal 697 al 1797, a capo della Repubblica di Venezia vi fu la figura del Doge (dal latino Dux, guida, comandante): anticamente duca del dominio bizantino, poi sovrano elettivo, nei secoli trasformatosi in supremo magistrato e immagine della maestà dello Stato, via via il doge perdeva potere e diveniva solo il simbolo di una Repubblica "coronata".