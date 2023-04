Gli Africani di Malindi - Cruciverba

La Ligi Kuu (swahili per "prima lega") è la massima competizione calcistica di Zanzibar. È uno dei 56 campionati di calcio africani organizzati dalla CAF.

Il Kenya ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'knja/), a volte italianizzato come Chenia o (solo parzialmente) Kenia, ufficialmente Repubblica del Kenya (in swahili: Jamuhuri ya Kenya, in inglese: Republic of Kenya), è uno Stato dell'Africa orientale, confinante a nord con Etiopia e Sudan del Sud, a sud con la Tanzania, a ovest con l'Uganda, a nord-est con la Somalia e bagnato ad est dall'oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più grande.