Giove e famiglia - Cruciverba

Sigle

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou – azienda statale greca di fornitura di energia elettrica e acqua, detta anche PPC (Public Power Corporation)

Cinema

Dei – film del 2018 diretto da Cosimo Terlizzi

Codici

DEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Denis Island (Seychelles)

Persone

Angiolo Nardi Dei (1833-1913) – matematico italiano

Antonio Dei (1917-2006) – calciatore italiano, di ruolo difensore

David Dei (1974) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere

Diana Dei , nome d'arte di Agnese Mancinelli (1914-1999) – attrice, pianista e insegnante italiana

Gianni Dei , talvolta accreditato come Gianni Dei Carpanelli, Nino Dei e John Day (1940) – attore e cantante italiano

Luigi Dei (1956) – accademico, divulgatore scientifico e rettore italiano

Mimmo Dei, propr. Guglielmo Dei (1909-1985) – imprenditore italiano nel settore dell'automobilismo

Altro