Gioca con la racchetta - Cruciverba

La racchetta è l'attrezzo utilizzato in molte discipline atletiche come tennis, badminton ossia volano, pallacorda, tennis tavolo, pop tennis, platform tennis, padel, tennis da spiaggia, squash, racquetball, paddleball, pickleball e road tennis. Per ogni sport variano materiali, dimensioni e peso. È composta tipicamente da un telaio, un manico che funge da impugnatura e un piatto di corde o rigido.

Il tennis, derivato dall'antica pallacorda, è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati.