Lo è il giardino sistemato su una terrazza - Cruciverba

Lo è il giardino sistemato su una terrazza.

Soluzione 7 lettere : PENSILE

Significato/Curiosita : Lo e il giardino sistemato su una terrazza

O da una terrazza. eliminò la strada che separava il palazzo dal giardino, e la sostituì con una terrazza che guardava, dall'alto in basso, il parterre... A differenza del tetto verde (verde pensile estensivo) che viene realizzato per scopi tecnici. il verde pensile, più in generale, è una tecnologia finalizzata...