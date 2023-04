In fuso con il - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fuso con il. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NEL

Significato/Curiosita : In fuso con il I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. Precedentemente alla loro adozione nelle varie zone della Terra si usava l'ora solare locale (media o vera). Persone Ariane Nel – velocista sudafricana

– velocista sudafricana Christof Nel – direttore teatrale tedesco

– direttore teatrale tedesco Fred Nel – politico sudafricano

– politico sudafricano Gert Cornelius Nel – botanico sudafricano

– botanico sudafricano Gert Vlok Nel – poeta sudafricano

– poeta sudafricano Grant Nel – tuffatore australiano

– tuffatore australiano Philip J. Nel – rugbista a 15 sudafricano

– rugbista a 15 sudafricano Riana Nel – cantautrice namibiana naturalizzata sudafricana

– cantautrice namibiana naturalizzata sudafricana Vita Nel – giocatrice di beach volley sudafricana

– giocatrice di beach volley sudafricana Wenda Nel – ostacolista sudafricana

– ostacolista sudafricana Willem Petrus Nel – rugbista a 15 sudafricano Altro Gasdotto Nel ( Nordeuropäische Erdgasleitung ) – gasdotto tedesco

( ) – gasdotto tedesco Nel ASA – azienda energetica norvegese

– azienda energetica norvegese New England League – lega del baseball statunitense

– lega del baseball statunitense Nel - spettacolo teatrale di Alessandro Bergonzoni Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

