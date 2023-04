In fondo al manico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo al manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : In fondo al manico I rasoi di sicurezza sono rasoi progettati per proteggere il più possibile la pelle da possibili tagli o irritazioni dovuti alle lame. Lynk & Co è una casa automobilistica cino-svedese fondata nel 2016 di proprietà del gruppo Geely Automobile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : In fondo al manico : fondo; manico; In fondo ai bicchieri; Natante dal fondo piatto; Un fondo a disposizione; In Sudamerica È facile, in fondo ; Scavo lungo e profondo ; Recipiente col manico e il beccuccio; Piccole zappe con un lungo manico ; Popolo germanico che invase la Savoia; manico ricurvo di un vaso; Meglio averlo dalla parte del manico ;

