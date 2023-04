In fondo ai bicchieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo ai bicchieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : In fondo ai bicchieri Il tumbler è un tipo di bicchiere usato principalmente nella preparazione e nel servizio di cocktail. Ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

