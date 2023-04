Fomiti di contenuto - Cruciverba

Il Regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta che governò l'Italia meridionale e la Sicilia tra il 1816 e il 1861, ovvero dalla Restaurazione all'unità d'Italia.

Il Mamul (in arabo: , anche chiamato ma'amoul, m'aamoul, m'amul, m'aamul) è un dolce tradizionale della cucina araba composto da pasta frolla farcita di datteri, fichi o frutta secca (pistacchi, noci o mandorle) e cotto in forno. Possono essere a forma di palle, biscotti a cupola o appiattiti. Possono essere decorati a mano o tramite appositi stampi intagliati in legno. I mamul riempiti di datteri sono anche conosciuti come menenas e sono a volte realizzati in forma di dattero.