La festa che conclude il digiuno rituale musulmano - Cruciverba

L'Epifania (Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">nome completo: Epifania del Signore), nota anche come Teofania nelle tradizioni cristiane orientali, è una festa cristiana che celebra la rivelazione (teofania) di Dio incarnato come Gesù Cristo.

Nella cultura islamica, la id al-fir (in arabo: ; letter. 'festa della interruzione' del digiuno) è la seconda festività religiosa più importante; quale segno di gioia per la fine di un lungo periodo di digiuno, viene celebrata alla fine del mese lunare di ramaan (e dunque il 1° di Shawwal).