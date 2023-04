Il Ferrara ex calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ferrara ex calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIRO

Significato/Curiosita : Il Ferrara ex calciatore Ciro Ferrara (Napoli, 7 agosto 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Ciro Immobile (Torre Annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante della Lazio, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con la quale si è laureato campione d'Europa nel 2021. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

