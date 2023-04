Evita che le ruote si blocchino in frenata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evita che le ruote si blocchino in frenata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Evita che le ruote si blocchino in frenata

Abaffy, broyden, spedicato – autori dei metodi abs per la determinazione di algoritmi dell'algebra lineare acrilonitrile butadiene stirene – materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

