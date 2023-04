Si esibisce in sella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esibisce in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVALIERE

Significato/Curiosita : Si esibisce in sella Iva Zanicchi (Ligonchio, 18 gennaio 1940) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana. Un cavaliere, in tempi antichi, era un uomo insignito del cavalierato, da parte di un monarca, vescovo o altro capo politico o religioso, al servizio del monarca o della chiesa cristiana, specialmente in campo militare. Storicamente, in Europa, il cavalierato era conferito a guerrieri a cavallo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

