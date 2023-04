Lo era Caracalla per nascita - Cruciverba

Marco Aurelio Severo Antonino Pio Augusto (in latino: Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus; Lugdunum, 4 aprile 188 – Carre, 8 aprile 217), nato Lucio Settimio Bassiano (in latino: Lucius Septimius Bassianus), conosciuto anche come Marco Aurelio Antonino Augusto (in latino: Marcus Aurelius Antoninus Augustus) dal 198 al 211 ma meglio noto con ...

La cucina lionese è la cucina tipica di Lione in Francia che comprende le tradizioni e pratiche culinarie della città. Nel XVI secolo Caterina de' Medici, si portò alla corte di Parigi i cuochi fiorentini che prepararono piatti con i prodotti agricoli francesi. Questo rivoluzionò la cucina francese e come risultato le specialità regionali divennero in voga tra la nobiltà come anche simbolo del proprio status. La cucina lionese è un incrocio tra molte tradizioni culinarie regionali. Le verdure estive dalle fattorie di Bresse e Charolais, pesce di lago dalla Savoia, frutta e verdura primaverile da Drôme e Ardèche, vini da Beaujolais e dalla valle del Rodano.