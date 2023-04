Edifici non rifiniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edifici non rifiniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RUSTICI

Significato/Curiosita : Edifici non rifiniti Michelangelo Buonarroti, noto semplicemente come Michelangelo (Caprese, 6 marzo 1475 – Roma, 18 febbraio 1564), è stato un pittore, scultore, architetto ... Persone Corrado Rustici – musicista e produttore italiano

– musicista e produttore italiano Francesco Rustici – pittore italiano, figlio di Vincenzo

– pittore italiano, figlio di Vincenzo Giovan Francesco Rustici – scultore italiano

– scultore italiano Giovanni Rustici – patriota italiano

– patriota italiano Marco di Bartolomeo Rustici – orafo e miniatore italiano

– orafo e miniatore italiano Vincenzo Rustici – pittore italiano Altro Codice Rustici – manoscritto di Marco di Bartolomeo Rustici

– manoscritto di Marco di Bartolomeo Rustici Teatro dei Rustici – teatro di Monteleone d'Orvieto

– teatro di Monteleone d'Orvieto Via de' Rustici – via del centro storico di Firenze Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

