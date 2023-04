Ecco com è se vi pare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ecco com è se vi pare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COSÌ

Significato/Curiosita : Ecco com e se vi pare

Esistente caffè giacosa) e, per variare dal suo abituale aperitivo americano, chiese al barman angelo tesauro (secondo altri autori però pare che fosse fosco scarselli)... così è (se vi pare) è un'opera teatrale di luigi pirandello, tratta dalla novella la signora frola e il signor ponza, suo genero. fu rappresentata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ecco com è se vi pare : ecco; pare; Claudia: spot De Cecco ; Il comico Checco ; Lecco rnie gastronomiche; Cocktail con succo d arancia e prosecco ; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco ; Non appare nti; Molta, pare cchia; I pare nti di una certa età; I punti del pare ggio; Somme che si pagano per pare ggiare i conti;

Cerca altre Definizioni