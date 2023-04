Due lettere d elogio - Cruciverba

L'Elogio della follia (titolo originale in latino: Moriae encomium; in greco moderno: a µ, traslitterato: Morias enkomion; in olandese Lof der Zotheid) è un saggio scritto in latino da Erasmo da Rotterdam nel 1509 e pubblicato per la prima volta nel 1511.

Sigle

Enciclopedia Libre

Ephemerides Liturgicae

Aziende

Easy Living – azienda italiana di elettronica

– azienda italiana di elettronica Edizioni EL – casa editrice italiana

Cinema

Lui (Él) – film di Luis Buñuel del 1953

Codici

EL – codice vettore IATA di Air Nippon

el – codice ISO 639-2 alpha-2 per il greco moderno

EL – codice ISO 3166-2:AL di Elbasan (Albania)

Meteorologia

EL – abbreviazione di Equilibrium Level (livello di equilibrio)

Altro