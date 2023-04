Dolce di latte di mandorle - Cruciverba

Il latte di mandorla è una bevanda analcolica dolce realizzata mettendo in infusione in acqua le mandorle finemente tritate e spremendo poi le stesse per farne uscire tutto il succo. Essendo proibito nell'Unione Europea l'utilizzo in ambito alimentare del termine "latte" per prodotti non di derivazione animale, può essere commercializzato chiamandolo ad esempio: bevanda di o alla mandorla. Viene utilizzato come sostituto del latte vaccino dai vegani e da coloro che, per ...

Il biancomangiare o bianco mangiare è un dolce tipico inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). È una preparazione diffusa in tutta Italia, soprattutto in Sicilia e in Sardegna.