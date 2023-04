Se lo disputano i calciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se lo disputano i calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLONE

Significato/Curiosita : Se lo disputano i calciatori

Si disputano in gara unica: nei primi due turni la squadra di casa è stabilita per sorteggio, mentre i turni finali si disputano in campo neutro. se una... Disambiguazione – se stai cercando premi omonimi, vedi pallone d'oro (disambigua). il pallone d'oro (ballon d'or, in francese), noto in precedenza anche...