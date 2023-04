Il disegno meno degno - Cruciverba

Il disegno intelligente (in inglese intelligent design - ID) o progetto intelligente, altrimenti noto come creazionismo scientifico, è la corrente di pensiero secondo la quale «alcune caratteristiche dell'universo e delle cose viventi sono spiegabili meglio attraverso una causa intelligente, [che] non attraverso un processo non pilotato come la selezione naturale». Si tratta di una forma moderna del tradizionale argomento teleologico dell'esistenza di Dio, ...

Geografia

Is o Ys – città mitologica della Bretagna

Is-en-Bassigny – comune dell'Alta Marna (Francia)

Is-sur-Tille – comune della Côte-d'Or (Francia)

Sigle

Indice di sazietà – parametro che misura il potere saziante del cibo

Insertion sequence – sequenza di inserzione in genetica

– sequenza di inserzione in genetica Internacia Seminario – incontro esperantista organizzato annualmente in Germania dal 1957 al 2008

International Sign – lingua dei segni internazionale

Alfabeti

Is – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici

IS – codice vettore IATA di Island Airlines

IS – codice FIPS 10-4 di Israele

is – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua islandese

IS – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Islanda

IS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Isernia (Italia)

IS – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Iai (Romania)

Economia

Curva IS (Investment/Saving) – rappresentazione del settore reale nel modello IS-LM

Informatica

.is – dominio di primo livello dell'Islanda

Fumetti

I''s – manga

IS (Infinite Stratos) – serie di light novel, manga e anime

– serie di light novel, manga e anime IS - Otoko demo onna demo nai sei, manga e dorama

Altro

Is – abbreviazione per Libro di Isaia

IS – abbreviazione per il carro Iosif Stalin

Lexus IS – automobile della Lexus

IS – abbreviazione in ambito fotografico per intendere la stabilità di un obiettivo (si parla di obiettivo stabilizzato)

IS o ISIS o ISIL – abbreviazione per Stato Islamico, gruppo terrorista-islamico.

IS – targa d'immatricolazione automobilistica per la Provincia di Isernia, dall'anno 1970, nella Regione Molise.

