Si dipartono dal tronco - Cruciverba

I bonsai ( lett. "piantato in vaso piatto") sono alberi in miniatura, che vengono mantenuti intenzionalmente nani, anche per molti anni, tramite potatura e riduzione delle radici. Con questa particolare tecnica di coltivazione si indirizza la pianta, durante il processo di crescita, ad assumere le forme e dimensioni volute, anche con l'utilizzo di fili metallici guida, pur rispettandone completamente l'equilibrio ...

Adil Rami (Bastia, 27 dicembre 1985) è un calciatore francese di origine marocchina, difensore del Troyes. Con la nazionale francese è stato vicecampione d'Europa nel 2016 e si è laureato campione del mondo nel 2018.