Diffuso operatore di telefonia mobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffuso operatore di telefonia mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ILIAD

Significato/Curiosita : Diffuso operatore di telefonia mobile

Principale: telefonia mobile. gli operatori di telefonia mobile (mno), in inglese mobile network operators, sono degli operatori telefonici gestori di una rete... iliad italia s.p.a. (pronunciato ['iliad], ma anche [ili'ad] come in francese) è un operatore di telecomunicazioni italiano, parte del gruppo francese...