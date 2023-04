Diede nome alla guerra civile statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede nome alla guerra civile statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SECESSIONE

Significato/Curiosita : Diede nome alla guerra civile statunitense

Chin chng m) o anche come guerra statunitense (chin tranh chng m cu nuc, letteralmente “guerra contro gli statunitensi per salvare la nazione”) fu... secessione nell'arte – atto che apre una nuova via dell'espressione artistica secessione romana – movimento artistico che intendeva opporsi all'arte ufficiale...